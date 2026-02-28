«Опасная авантюра»: Захарова об эскалации конфликта на Ближнем Востоке

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

МИД РФ потребовало вернуться к мирному решению кризиса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Мария Захарова: Вашингтон и Тель-Ави в очередной раз затеяли опасную авантюру

Россия призывает к немедленной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Дипломат уверена в том, что США и Израиль заранее готовились к этому безрассудному шагу. Об этом говорит, в том числе, стягивание в регион крупной военной американской группировки.

Мария Захарова подчеркнула, что действия Вашингтона и Иерусалима — неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного государства, который к тому же является членом Организации Объединенных Наций (ООН). Операция США и Израиля, как добавила официальный представитель МИД РФ, нарушает все международные нормы.

«Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто», — сказала Захарова, добавив, что США и Израиль стремятся уничтожить неугодное им государство.

Несмотря на всем очевидную агрессию, Вашингтон и Иерусалим продолжают прикрываться мнимой заботой о всеобщем благе. На самом деле у Америки и Израиля совсем иные мотивы, уточнила Захарова.

МИД РФ потребовало немедленно вернуть ситуацию на Ближнем Востоке в русло политико-дипломатического урегулирования.

«Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», — добавила Захарова.

В субботу, 28 февраля, Израиль сообщил, что нанес превентивный удар по Тегерану. Чуть позже президент США Дональд Трамп подтвердил масштабную операцию против республики. При этом он заявил, что действия страны напрямую угрожают безопасности США. В ответ на это Иран нанес ракетные удары по четырем американским базам, которые расположены в регионе. Речь идет об объектах в ОАЭ и Катаре. В результате погибли люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран возложил на США ответственность за нанесение ударов по территории страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
