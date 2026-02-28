В НАТО прокомментировали обострение конфликта на Ближнем Востоке

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Иран в ответ на совместные удары Израиля и США атаковал военные объекты Штатов в регионе.

Как НАТО отреагировала на удары по Ирану

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

НАТО внимательно следит за событиями в Иране

НАТО следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом информационному агентству Reuters сообщила глава пресс-службы альянса Эллисон Харт.

«НАТО внимательно ⁠следит за событиями ⁠в Иране и регионе в целом», — отметила Харт.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».

Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую может представлять ядерная программа Ирана.

В ответ на это Иран атаковал военные объекты Штатов на Ближнем Востоке, в том числе и те, что расположены на территории Бахрейна, Катара и ОАЭ.

Иран и Израиль полностью закрыли воздушное пространство над своими территориями, а Эмираты — частично.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил военную операцию США и Израиля против Ирана и заявил о необходимости возвращения конфликта в дипломатическое русло.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
28 февр
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
28 февр
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
28 февр
КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
28 февр
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
28 февр
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля
28 февр
Глава МИД Омана призвал США не втягиваться в войну с Ираном
28 февр
США атаковали Иран десятками ракет Tomahawk
28 февр
«Росатом» вывез из Ирана 94 сотрудников и их детей
28 февр
Укрепит многополярный мир: экс-советник генсека ООН о последствиях атаки на Иран
28 февр
«Четыре часа в небе»: Блогер Маш Милаш не долетела до Дубая и вернулась в Москву
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

17:13
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
17:08
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
17:02
КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
17:02
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
16:55
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
16:54
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля

Сейчас читают

Что делать находящимся на Ближнем Востоке россиянам: номера посольств, отмена рейсов, правила безопасности
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео