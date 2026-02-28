В НАТО прокомментировали обострение конфликта на Ближнем Востоке

НАТО внимательно следит за событиями в Иране

НАТО следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом информационному агентству Reuters сообщила глава пресс-службы альянса Эллисон Харт.

«НАТО внимательно ⁠следит за событиями ⁠в Иране и регионе в целом», — отметила Харт.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».

Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую может представлять ядерная программа Ирана.

В ответ на это Иран атаковал военные объекты Штатов на Ближнем Востоке, в том числе и те, что расположены на территории Бахрейна, Катара и ОАЭ.

Иран и Израиль полностью закрыли воздушное пространство над своими территориями, а Эмираты — частично.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил военную операцию США и Израиля против Ирана и заявил о необходимости возвращения конфликта в дипломатическое русло.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.