Глава МИД Омана призвал США не втягиваться в войну с Ираном
Бадр аль-Бусаиди считает, что дальнейшее обострение не отвечает интересам самих Соединенных Штатов.
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
На фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди призвал США не втягиваться в войну с Ираном и остановить эскалацию. Об этом 28 февраля сообщает Al Jazeera.
«Я призываю Соединенные Штаты не втягиваться дальше в эту войну, это не ваша война», — заявил оманский дипломат.
По его убеждению, дальнейшая эскалация военных действий не соответствует интересам США и не способствует установлению мира в регионе.
Заявление прозвучало на фоне масштабной военной операции США против Ирана под названием «Эпичный гнев», начатой после того, как Израиль нанес превентивный удар.
Иран ответил ракетными атаками по военным базам США в регионе, а также по целям в Израиле. Конфликт расширился на соседние страны, взрывы зафиксированы в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в МИД РФ назвали действия США безрассудной вооруженной агрессией.
