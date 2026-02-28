Глава МИД Омана призвал США не втягиваться в войну с Ираном

Бадр аль-Бусаиди считает, что дальнейшее обострение не отвечает интересам самих Соединенных Штатов.

Оман призвал США не втягиваться в войну с Ираном

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

На фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди призвал США не втягиваться в войну с Ираном и остановить эскалацию. Об этом 28 февраля сообщает Al Jazeera.

«Я призываю Соединенные Штаты не втягиваться дальше в эту войну, это не ваша война», — заявил оманский дипломат.

По его убеждению, дальнейшая эскалация военных действий не соответствует интересам США и не способствует установлению мира в регионе.

Заявление прозвучало на фоне масштабной военной операции США против Ирана под названием «Эпичный гнев», начатой после того, как Израиль нанес превентивный удар.

Иран ответил ракетными атаками по военным базам США в регионе, а также по целям в Израиле. Конфликт расширился на соседние страны, взрывы зафиксированы в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в МИД РФ назвали действия США безрассудной вооруженной агрессией.

