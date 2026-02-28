Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Заседание прошло в формате видеоконференции.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом 28 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что тема встречи — ситуация вокруг Ирана. Заседание прошло в онлайн-формате. О чем конкретно говорил главнокомандующий, неизвестно.

В субботу, 28 февраля, в столице Ирана — Тегеране — раздались взрывы. Чуть позднее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о превентивном ударе по исламской республике. Президент Дональд Трамп также заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Ее цель, как уточнил глава Белого дома, — лишить Тегеран возможности получить ядерное оружие. По словам Трампа, действия Ирана несут прямую угрозу США.

В ответ на агрессию Америки и Израиля Иран выпустил ракеты в сторону Иерусалима. В результате нового витка напряжения между республиками погибли десятки людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала стороны конфликта немедленно вернуться к мирному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. Она отметила: военная операция США и Израиля против Ирана — необоснованный акт агрессии.

