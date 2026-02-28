Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза

Заседание прошло в формате видеоконференции.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом 28 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что тема встречи — ситуация вокруг Ирана. Заседание прошло в онлайн-формате. О чем конкретно говорил главнокомандующий, неизвестно.
В субботу, 28 февраля, в столице Ирана — Тегеране — раздались взрывы. Чуть позднее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о превентивном ударе по исламской республике. Президент Дональд Трамп также заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Ее цель, как уточнил глава Белого дома, — лишить Тегеран возможности получить ядерное оружие. По словам Трампа, действия Ирана несут прямую угрозу США.
В ответ на агрессию Америки и Израиля Иран выпустил ракеты в сторону Иерусалима. В результате нового витка напряжения между республиками погибли десятки людей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала стороны конфликта немедленно вернуться к мирному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. Она отметила: военная операция США и Израиля против Ирана — необоснованный акт агрессии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
- 28 февр
- TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
- 28 февр
- КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
- 28 февр
- «Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля
- 28 февр
- Глава МИД Омана призвал США не втягиваться в войну с Ираном
- 28 февр
- США атаковали Иран десятками ракет Tomahawk
- 28 февр
- «Росатом» вывез из Ирана 94 сотрудников и их детей
- 28 февр
- Укрепит многополярный мир: экс-советник генсека ООН о последствиях атаки на Иран
- 28 февр
- В НАТО прокомментировали обострение конфликта на Ближнем Востоке
- 28 февр
- «Четыре часа в небе»: Блогер Маш Милаш не долетела до Дубая и вернулась в Москву
Читайте также
43%
Нашли ошибку?