Большинство чиновников Ирана выжили после израильского обстрела

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Часть командиров погибла, но высокопоставленные лица живы.

Фото, видео: Reuters/VIDEO OBTAINED BY REUTERS; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Почти все члены руководства Ирана выжили после ударов Тель-Авива и Вашингтона по территории республики. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в эфире NBC News.

По словам министра, Иран мог потерять несколько командиров, но все высокопоставленные чиновники живы.

«Сейчас они занимают свои должности, и мы справляемся с этой ситуацией, и все в порядке», — сказал Аракчи.

Как объяснил глава дипведомства, ИРИ смогла нанести ответные ракетные удары по базам США и некоторым целям в Израиле в течение двух часов после атаки. Дипломат также раскритиковал Вашингтон за то, что обстрел был совершен в разгар переговорного процесса по иранской ядерной программе, где стороны достигли прогресса.

«Я не знаю, почему администрация США настаивает на том, чтобы начинать переговоры, а затем посреди них атаковать другую сторону», — подчеркнул Аракчи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

