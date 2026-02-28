Большинство чиновников Ирана выжили после израильского обстрела

Почти все члены руководства Ирана выжили после ударов Тель-Авива и Вашингтона по территории республики. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в эфире NBC News.

По словам министра, Иран мог потерять несколько командиров, но все высокопоставленные чиновники живы.

«Сейчас они занимают свои должности, и мы справляемся с этой ситуацией, и все в порядке», — сказал Аракчи.

Как объяснил глава дипведомства, ИРИ смогла нанести ответные ракетные удары по базам США и некоторым целям в Израиле в течение двух часов после атаки. Дипломат также раскритиковал Вашингтон за то, что обстрел был совершен в разгар переговорного процесса по иранской ядерной программе, где стороны достигли прогресса.

«Я не знаю, почему администрация США настаивает на том, чтобы начинать переговоры, а затем посреди них атаковать другую сторону», — подчеркнул Аракчи.

