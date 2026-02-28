«Мы не готовы отказаться от своего права»: МИД Ирана про сделку с США по урану

Аракчи: Иран не готов отказаться от обогащения урана

Иран не готов отказаться от обогащения урана. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью NBC.

«Что касается нашей ядерной программы, мы ясно дали понять американской команде, что готовы сделать все, чтобы доказать, что наша ядерная программа мирная и останется таковой навсегда. К чему мы не готовы, так это отказаться от своего права. Мы не отказываемся от своего права, в том числе и в отношении обогащения (урана. — Прим. ред.). Но мы готовы укрепить доверие к нашей ядерной программе, чтобы убедить (США. — Прим. ред.), что она мирная и останется таковой навсегда», — сказал дипломат.

По словам Аракчи, именно об этом они говорили представителям Соединенных Штатов на переговорах в четверг, 26 февраля. На встрече они пошли на «хорошие уступки». Но Иран не готов действовать в ущерб потребностям жителей страны. А ядерная программа — одна из этих потребностей.

«Могу сказать, что одна из наших потребностей — это реактор в Тегеране. Это небольшой реактор, кстати, построенный американцами до революции. Реактор производит радиоизотопы, лекарства, необходимые почти двум миллионам иранцев. Итак, как мы можем отказаться от этого? Как мы можем просто остановить этот реактор? Мы бы продолжили нашу программу, исходя из наших собственных потребностей», — подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что Иран готов проходить проверки и мониторинги и предпринимать другие меры по укреплению мирового доверия в ядерном вопросе.

Аракчи уточнил, что его страна стремится к миру. А он лично не понимает, почему президент США Дональд Трамп упустил возможность его достичь.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».

Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Они запустили десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по территории Ирана.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую может представлять ядерная программа Ирана. Кроме того, он призвал граждан Ирана к свержению действующей власти.

В ответ на это Иран атаковал объекты Штатов на Ближнем Востоке, в том числе и те, что расположены на территории Бахрейна, Катара и ОАЭ. А Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной наступательной операции против США и Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что руководство госкомпании «Росатом» вывезло из Ирана всех детей сотрудников и тех работников, кто сам выразил желание уехать — всего 94 человека. Сотрудники компании задействованы на площадке сооружения АЭС «Бушер».

