«Хезболла» осудила американо-израильскую агрессию против Ирана
Ливанское движение заявило, что удары направлены на лишение Тегерана права на мирный атом и развитие обороны.
Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ливанское движение «Хезболла» осудило американо-израильскую удары по Ирану
Ливанское шиитское движение «Хезболла» выступило с резким осуждением совместной атаки США и Израиля на Исламскую Республику Иран. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.
«Хезболла осудила предательскую совместную американо-израильскую агрессию против исламской республики иран, целью которой является капитуляция исламской республики и лишение ее естественного и законного права на мирный ядерный потенциал и развитие противоракетной обороны», — говорится в сообщении.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля. Израиль нанес превентивный удар (операция «Щит Иегуды»), после чего президент США Дональд Трамп объявил о масштабной военной операции «Эпичный гнев», заявив о намерении уничтожить ракетную программу Ирана и добиться смены власти.
В ответ Тегеран нанес удары по израильским и американским объектам. Конфликт расширяется, взрывы прогремели в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.
МИД Ирана обвинил Вашингтон и Тель-Авив в нарушении суверенитета и агрессии, подчеркнув, что удары затронули в том числе жилые районы. В связи с событиями на Ближнем Востоке Россия и Китай инициировали срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- «Я в Дубае»: певица Нюша вышла на связь на фоне атак Ирана
- 28 февр
- Доверие подорвано: политолог о риске применения ядерного оружия в войне с Ираном
- 28 февр
- Турция опровергла слухи об участии в атаке на Иран
- 28 февр
- ВС Иордании перехватили и сбили 49 иранских баллистических ракет и беспилотников
- 28 февр
- Абсолютное зло: журналист Такер Карлсон об атаке на Иран
- 28 февр
- «Это трагедия»: политолог Эрл Расмуссен о целях атаки США и Израиля на Иран
- 28 февр
- Более 15 человек погибли при ударе по спортивному залу в иранском Ламарде
- 28 февр
- «Мы не готовы отказаться от своего права»: МИД Ирана про сделку с США по урану
- 28 февр
- Иран ударил по 14 американским базам на Ближнем Востоке
- 28 февр
- Rеutеrs: КСИР отдал приказ полностью перекрыть Ормузский пролив
Читайте также
43%
Нашли ошибку?