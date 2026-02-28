«Хезболла» осудила американо-израильскую агрессию против Ирана

Ливанское движение «Хезболла» осудило американо-израильскую удары по Ирану

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выступило с резким осуждением совместной атаки США и Израиля на Исламскую Республику Иран. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

«Хезболла осудила предательскую совместную американо-израильскую агрессию против исламской республики иран, целью которой является капитуляция исламской республики и лишение ее естественного и законного права на мирный ядерный потенциал и развитие противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля. Израиль нанес превентивный удар (операция «Щит Иегуды»), после чего президент США Дональд Трамп объявил о масштабной военной операции «Эпичный гнев», заявив о намерении уничтожить ракетную программу Ирана и добиться смены власти.

В ответ Тегеран нанес удары по израильским и американским объектам. Конфликт расширяется, взрывы прогремели в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

МИД Ирана обвинил Вашингтон и Тель-Авив в нарушении суверенитета и агрессии, подчеркнув, что удары затронули в том числе жилые районы. В связи с событиями на Ближнем Востоке Россия и Китай инициировали срочное заседание Совета Безопасности ООН.

