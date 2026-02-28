Пять дней — и конец? Политолог оценил, сколько продлится атака на Иран

|
София Головизнина
София Головизнина

Эксперт уверен, что большой региональной войны получится избежать.

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Политолог Демиденко: США и Израиль не собираются вводить войска в Иран

Масштабные удары по Ирану вряд ли перерастут в затяжную наземную войну. Об этом заявил политолог Сергей Демиденко в беседе с 5-tv.ru. 

По мнению эксперта, все приготовления США и Израиля указывают на чисто воздушную операцию. Последние месяцы к границам Ирана стягивали корабли, авиацию и самолеты-заправщики, необходимые для ударов с неба, а не для ввода войск. 

«Никаких признаков операции наземной не просматривается», — отметил политолог. 

Сергей Демиденко считает, что активная фаза воздушной операции «Эпичный гнев» будет недолгой — примерно три-четыре дня, максимум — пять. После этого интенсивность ударов должна снизиться. По прогнозу эксперта, большой региональной войны, скорее всего, удастся избежать. 

Военный конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул утром 28 февраля. Израиль начал операцию «Щит Иегуды», а США — «Эпичный гнев». Иран уже ответил ракетными залпами по американским базам и израильским городам. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США планируют нанести серию нарастающих ударов по Ирану. Каждый раунд продлится от одного до двух дней с паузами для перегруппировки и оценки боевых повреждений. 

