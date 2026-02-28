«Есть признаки»: Нетаньяху заявил о возможной гибели Али Хаменеи

Нетаньяху заявил, что «есть признаки» смерти Али Хаменеи

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что «есть признаки» смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Есть все признаки того, что, может быть, Хаменеи больше нет», — сказал политик в своем обращении, которое транслировало израильское телевидение.

Он добавил, что операция против Ирана будет продолжаться любой ценой и продлится столько, сколько нужно. Также глава израильского правительства обратился к народу Ирана и призвал их выйти на улицу, чтобы свергнуть власть в республике. До этого поступала информация от ливанского телеканала «Аль-Маядин» со ссылкой на источник в Тегеране о том, что Хаменеи жив и находится в оперативной комнате. Оттуда он и руководит военными действиями.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

Ранее 5-tv.ru писал, что конфликт США и Ирана может выйти далеко за рамки краткосрочной акции.

