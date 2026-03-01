Иранская ракета ударила по Тель-Авиву: момент попал в прямой эфир

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 212 0

На кадрах можно увидеть сильную вспышку, а после мощный удар.

Фото, видео: Reuters/Chen Junqing; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иранская ракета ударила по Тель-Авиву во время прямого эфира

Иранская ракета ударила по Тель-Авиву во время прямого эфира телеканала NBC. Кадры атаки быстро разошлись по сети.

На кадрах можно увидеть сильную вспышку, после чего следует мощный удар. В результате атаки обрушился жилой дом. По данным Telegram-канала Ynet, есть пострадавшие.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Ирана объявило 40 дней траура из-за смерти Али Хаменеи.

