МВД Бахрейна сообщило об ударе по отелю Crowne Plaza в Манаме

Гостиница Crowne Plaza Manama в Манама подверглась атаке. Зданию причинен материальный ущерб. Об этом сообщили в Министерство внутренних дел королевства.

Среди постояльцев и персонала погибших и раненых нет.

Ночью 28 февраля взрыв также произошел в Дубай в районе острова Пальм Джумейра. По сведениям источников, удар пришелся по зданию одного из отелей. После детонации возник пожар, на месте наблюдали густой дым и открытое пламя. Очевидцы сообщили, что звук взрыва был слышен на значительном расстоянии.

Предварительно сообщалось об отсутствии пострадавших. Паники среди гостей гостиничных комплексов удалось избежать. В районе происшествия находились иностранные туристы, в том числе граждане России. За несколько часов до инцидента отдыхающие публиковали кадры спокойной обстановки с пляжей и территории отелей.

Обострение в регионе началось 28 февраля после серии взрывов в Тегеране и других иранских городах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные нанесли упреждающие удары по целям в Иране и объявили о начале операции «Щит Иегуды», подготовленной при координации с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил запуск масштабной кампании «Эпичный гнев». В Вашингтоне сообщили, что действия направлены против ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана.

В Министерство иностранных дел Ирана назвали удары актом агрессии и нарушением суверенитета. Иранские СМИ передали информацию о повреждениях не только военных объектов, но и жилых кварталов в ряде городов, включая Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран заявил о ракетных ударах по территории Израиля и по американским объектам в регионе. Сообщалось о взрывах в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре, Кувейте и других странах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.