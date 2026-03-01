Азербайджан выдал разрешения на выезд из Ирана около 500 россиянам

Соотечественники смогут покинуть страну через два пункта пропуска.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Около 500 российских граждан, включая представителей бизнеса, получили разрешение на пересечение границы Ирана с Азербайджаном в рамках эвакуации. Об этом сообщил источник РИА Новости.
Российское посольство в Тегеране уточнило, что выезд возможен через два пункта — в Азербайджан и Армению.
По данным источника, разрешения выдают на основании запросов российской стороны. Часть граждан уже пересекла границу и покинула Иран. Среди эвакуированных — сотрудники российских компаний и организаций, действующих на территории страны.
Ситуация осложнилась после начала ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана. По сообщениям СМИ, были поражены военные и гражданские объекты в Тегеране и других городах, зафиксированы разрушения и жертвы среди мирного населения. В ответ Тегеран провел ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США, расположенным на Ближнем Востоке.
В ходе атак погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил страны Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране объявлен 40-дневный траур.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- МВД Бахрейна сообщило об ударе по отелю Crowne Plaza в Манаме
- 1 мар
- Генконсульство в Дубае порекомендовало россиянам не выезжать из ОАЭ по суше
- 1 мар
- Иран атаковал израильский город Бейт-Шемеш, есть погибшие
- 1 мар
- Российские туристы застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе
- 1 мар
- В Москве возник стихийный мемориал у посольства Ирана
- 1 мар
- «Куда прятаться?» — Анна Заворотнюк столкнулась с последствиями ракетной атаки в ОАЭ
- 1 мар
- Над зданием больницы Красного Полумесяца в Тегеране поднялся столб дыма
- 1 мар
- Алиреза Арафи — временный глава Ирана: что известно о преемнике Хаменеи
- 1 мар
- «На юг лететь не можем»: авиаэксперт о закрытом небе и ловушке для туристов
- 1 мар
- Атакованный танкер тонет в Ормузском проливе
Читайте также
43%
Нашли ошибку?