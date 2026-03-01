Азербайджан выдал разрешения на выезд из Ирана около 500 россиянам

Дарья Корзина
Соотечественники смогут покинуть страну через два пункта пропуска.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Война Израиля и Ирана Война в Иране

Около 500 российских граждан, включая представителей бизнеса, получили разрешение на пересечение границы Ирана с Азербайджаном в рамках эвакуации. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Российское посольство в Тегеране уточнило, что выезд возможен через два пункта — в Азербайджан и Армению.
По данным источника, разрешения выдают на основании запросов российской стороны. Часть граждан уже пересекла границу и покинула Иран. Среди эвакуированных — сотрудники российских компаний и организаций, действующих на территории страны.

Ситуация осложнилась после начала ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана. По сообщениям СМИ, были поражены военные и гражданские объекты в Тегеране и других городах, зафиксированы разрушения и жертвы среди мирного населения. В ответ Тегеран провел ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США, расположенным на Ближнем Востоке.

В ходе атак погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил страны Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране объявлен 40-дневный траур.

Война Израиля и Ирана
