Меры безопасности из-за угрозы теракта усилили вокруг Капитолия
При этом каких-то дополнительных ограждений вокруг здания не появилось.
Фото: Reuters/Nathan Howard
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Меры безопасности усилили вокруг Капитолия в Вашингтоне в связи с возможными терактами после ракетных ударов США по Ирану. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Усиленные меры безопасности будут введены в Капитолии, США, с вечера воскресенья и продолжены в понедельник на фоне опасений относительно возможного терроризма после ударов США по Ирану», — передает телеканал.
При этом, по данным Fox News, официальные лица отвергают достоверную угрозу террористических атак. Кроме того, вокруг здания не установят дополнительные ограждения.
Атака США и Израиля на Иран
Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля, а также по американским авиабазам в ряде стран Ближнего Востока. В связи с эскалацией государства региона были вынуждены закрыть воздушное пространство.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Ранее 5-tv.ru писал об атаке на американское посольство в Багдаде. Участники протестовали против действий США и Израиля в отношении Ирана.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 2 мар
- Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
- 2 мар
- Людей срочно эвакуировали из аэропорта кипрского города Пафос
- 2 мар
- Была атакована одна из центральных площадей Тегерана
- 2 мар
- Нефтяной танкер атакован у берегов Омана — есть погибшие
- 2 мар
- Путин в международном разговоре обсудит обострение ситуации вокруг Ирана
- 2 мар
- Билет домой: из Абу-Даби вылетает первый после начала кризиса самолет
- 2 мар
- Судьба остается неизвестной: Иран нанес удар по офису Нетаньяху
- 2 мар
- «Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
- 2 мар
- Трамп согласился на диалог с новым руководством Ирана
- 2 мар
- Воздушное сообщение с ОАЭ начинает восстанавливаться: замечены первые самолеты
Читайте также
43%
Нашли ошибку?