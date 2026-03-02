Атака дронов на саудовский НПЗ: работа предприятия Saudi Aramco приостановлена
Драматическое обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к экстренной остановке крупнейшего энергетического объекта.
Фото: www.globallookpress.com/ Iranian Army Office
Из-за удара беспилотника прекратила работу компания Саудовской Аравии Aramco
Нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в городе Рас-Танура прекратил свою деятельность из-за удара беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно имеющейся информации, нападение привело к временному параличу производственных мощностей государственного гиганта Саудовской Аравии. Отраслевые эксперты и журналисты указывают на то, что для совершения атаки использовался дрон иранского производства.
Речь идет о модели Shahed-136, которая была зафиксирована в зоне инцидента. Несмотря на серьезность произошедшего, официальные представители местных властей поспешили успокоить общественность. По их заверениям, возникшее после взрыва возгорание носило локальный характер, и пожарным расчетам удалось оперативно взять ситуацию под полный контроль.
Saudi Aramco — государственная нефтяная корпорация Саудовской Аравии и один из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Она считается крупнейшей компанией по добыче нефти и играет стратегическую роль в экономике королевства, формируя до 80% поступлений в государственную казну. Центральный офис компании расположен в городе Дахран. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2021 год Saudi Aramco вошла в пятерку самых масштабных компаний планеты.
