Ударам подвергаются ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия.

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется. Ударами обменивается не только Иран и Израиль. Под огнем целый ряд других стран: ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн.

Саудовская Аравия оказалась в центре внимания мировых СМИ после крупного пожара на стратегическом объекте нефтяной компании ARAMCO. Возгорание зафиксировано на территории комплекса Ras Tanura — одного из крупнейших мировых центров экспорта нефти.

Параллельно с этим тревожные новости поступают из Дубая. Российская туристка, находящаяся в эмирате, поделилась с 5-tv.ru информацией о серии взрывов в городе.

Ситуация в международном аэропорту Дубая также вызывает беспокойство. Пассажиры, ожидающие свои рейсы, были вынуждены переночевать на парковке воздушной гавани. Некоторые самостоятельно принялись искать себе убежища.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале операции «Правдивое обещание 1 4» и нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах», способные развивать скорость до 15 Махов (более 18 500 километров в час) и преодолевать системы ПРО.

В Минабе (Иран) под бомбежку угодила школа для девочек в Минабе, где уже известно о гибели 165 человек. Также над Кувейтом падают сбитые американские истребители.

«Три наших военнослужащих уже погибли в ходе боевых действий», — заявил президент США Дональд Трамп.

Иран, атаковав посольство США в Кувейте и американскую военно-морскую базу в Бахрейне. Туда прилетела иранская баллистика. Сильнейший удар исламской республики пришелся и по инфраструктуре Саудовской Аравии, ключевого союзника США в регионе. Тегеран атаковал там один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов мира.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

