«После понадобится терапия»: Анна Заворотнюк о жизни в Дубае при обстрелах

Анна Заворотнюк заявила, что не собирается покидать Дубай

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, продолжает оставаться в Дубае вместе с мужем и маленьким сыном, несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке. В своих социальных сетях девушка сообщила, что покидать Эмираты они пока не планируют.

«Мы пока точно никуда не собираемся, ни улетать, ни уезжать. Слава Богу, острой необходимости не чувствуем», — объяснила дочь актрисы.

По ее словам, сейчас взрывы не слышны, и Дубай живет своей обычной жизнью. Несмотря на это, выходить на улицу с сыном Анна пока боится, поэтому гулять им приходится по территории парковки.

При этом девушка призналась, что сейчас она настороженно относится к любым громким звукам из-за страха, что обстрел может начаться снова.

«Похоже, терапия после всего этого понадобится всем нам», — отметила Заворотнюк.

