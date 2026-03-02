«После понадобится терапия»: Анна Заворотнюк о жизни в Дубае при обстрелах

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 76 0

Несмотря на то что в Эмиратах пока тихо, девушка боится выходить на улицу с ребенком.

Как живет Анна Заворотнюк в Дубае после обстрелов

Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Анна Заворотнюк заявила, что не собирается покидать Дубай

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, продолжает оставаться в Дубае вместе с мужем и маленьким сыном, несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке. В своих социальных сетях девушка сообщила, что покидать Эмираты они пока не планируют.

«Мы пока точно никуда не собираемся, ни улетать, ни уезжать. Слава Богу, острой необходимости не чувствуем», — объяснила дочь актрисы.

По ее словам, сейчас взрывы не слышны, и Дубай живет своей обычной жизнью. Несмотря на это, выходить на улицу с сыном Анна пока боится, поэтому гулять им приходится по территории парковки.

При этом девушка призналась, что сейчас она настороженно относится к любым громким звукам из-за страха, что обстрел может начаться снова.

«Похоже, терапия после всего этого понадобится всем нам», — отметила Заворотнюк.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анну Заворотнюк разбудили звуки сирен, оповещающих о работе систем ПВО.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Война в Иране
2 мар
Группа российских туристов вошла в аэропорт Дубая, где для них подготовили рейс
2 мар
На срочном совещании МАГАТЭ обсуждают удары по Ирану
2 мар
Взрыв прогремел рядом с ядерным объектом в Исфахане и иранской базой ВВС
2 мар
Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет
2 мар
«Мученическая смерть»: Лукашенко высказался о гибели аятоллы Хаменеи
2 мар
Пентагон: США готовы далеко зайти в операции против Ирана
2 мар
Авиаперевозчики ОАЭ начали возобновлять рейсы
2 мар
«Не терпят суверенитета»: Косачев назвал причину атаки США на Иран
2 мар
Отели в Дубае начали выселять туристов на фоне атак со стороны Ирана
2 мар
МИД призвал остановить огонь на Ближнем Востоке и защитить мирных жителей
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

20:12
Группа российских туристов вошла в аэропорт Дубая, где для них подготовили рейс
20:07
«День Х наступил внезапно»: возлюбленный Лерчек рассказал о внезапных родах блогера
20:01
На срочном совещании МАГАТЭ обсуждают удары по Ирану
19:55
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с рейсами с Ближнего Востока
19:44
«Яркий человек, любящий женщин»: Волочкова — о покончившем с собой Джабраилове
19:35
«Звук взрыва заглушил музыку»: что происходит с российскими туристами в Дубае

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео