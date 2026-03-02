«После понадобится терапия»: Анна Заворотнюк о жизни в Дубае при обстрелах
Несмотря на то что в Эмиратах пока тихо, девушка боится выходить на улицу с ребенком.
Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Анна Заворотнюк заявила, что не собирается покидать Дубай
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, продолжает оставаться в Дубае вместе с мужем и маленьким сыном, несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке. В своих социальных сетях девушка сообщила, что покидать Эмираты они пока не планируют.
«Мы пока точно никуда не собираемся, ни улетать, ни уезжать. Слава Богу, острой необходимости не чувствуем», — объяснила дочь актрисы.
По ее словам, сейчас взрывы не слышны, и Дубай живет своей обычной жизнью. Несмотря на это, выходить на улицу с сыном Анна пока боится, поэтому гулять им приходится по территории парковки.
При этом девушка призналась, что сейчас она настороженно относится к любым громким звукам из-за страха, что обстрел может начаться снова.
«Похоже, терапия после всего этого понадобится всем нам», — отметила Заворотнюк.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анну Заворотнюк разбудили звуки сирен, оповещающих о работе систем ПВО.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
- 2 мар
- Группа российских туристов вошла в аэропорт Дубая, где для них подготовили рейс
- 2 мар
- На срочном совещании МАГАТЭ обсуждают удары по Ирану
- 2 мар
- Взрыв прогремел рядом с ядерным объектом в Исфахане и иранской базой ВВС
- 2 мар
- Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет
- 2 мар
- «Мученическая смерть»: Лукашенко высказался о гибели аятоллы Хаменеи
- 2 мар
- Пентагон: США готовы далеко зайти в операции против Ирана
- 2 мар
- Авиаперевозчики ОАЭ начали возобновлять рейсы
- 2 мар
- «Не терпят суверенитета»: Косачев назвал причину атаки США на Иран
- 2 мар
- Отели в Дубае начали выселять туристов на фоне атак со стороны Ирана
- 2 мар
- МИД призвал остановить огонь на Ближнем Востоке и защитить мирных жителей
Читайте также
43%
Нашли ошибку?