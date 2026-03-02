«Систематически убивают журналистов»: Захарова прокомментировала обстрел офиса RT в Иране

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Представитель МИД потребовала от международных организаций реакции.

Захарова прокомментировала ущерб офису РТ в Иране

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Тема:
Война Израиля и Ирана

Захарова призвала обратить внимание на обстрел офиса RT в Иране

Офис телеканала RT в Иране пострадал в результате обстрелов со стороны Израиля и США. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг ударов по территории страны.

«Офис RT в Иране частично пострадал в результате обстрелов Израиля и США. Может, наконец, проснутся все эти наплодившиеся органы по защите журналистов и хоть пару строчек из себя выдавят?» — заявила Захарова.

По ее словам, в ситуации с офисом редакции возникает вопрос о реакции международных структур, которые традиционно заявляют о приоритете защиты журналистов и свободы слова. Она выразила сомнение в том, что подобные инциденты получают должную оценку со стороны профильных организаций.

Захарова также подчеркнула, что в последние годы журналисты систематически гибнут в зонах конфликтов, где действуют западные страны и их союзники. Представитель МИДа заявила, что подобные случаи направлены на то, чтобы ограничить распространение информации о происходящем.

Эскалация на Ближнем Востоке

Конфликт между Ираном, США и Израилем перешел из политической плоскости в прямое силовое противостояние — стороны обмениваются ударами, напряжение в регионе быстро растет.

Новая волна эскалации началась после того, как Вашингтон и Тель-Авив заявили о запуске операции против Ирана. В Тегеране сообщили, что в результате атак погибли представители высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

Вскоре Иран объявил о начале ответной кампании под названием «Правдивое обещание-4». В ее рамках КСИР нанес удары по израильской территории, а также по объектам, связанным с американским военным присутствием в нескольких странах региона — Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Также иранские военные заявили о первом применении в боевых условиях гиперзвуковых ракет «Фаттах». По их данным, эти ракеты способны развивать скорость до 15 Махов — более 18 500 километров в час — и предназначены для прорыва систем противоракетной обороны.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее давал понять, что действия Тегерана не будут разовыми. Он говорил, что удары станут «более болезненными» и продолжатся, пока США и Израиль не остановят военную кампанию против республики.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
