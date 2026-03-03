ЦАХАЛ ликвидировал командира ливанского крыла палестинского «Исламского джихада»*
Рами якобы был ответственен за проведение терактов в отношении израильских военнослужащих.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Marwan Naamani; 5-tv.ru
ЦАХАЛ ликвидировал командира ливанского крыла палестинского «Исламского джихада»* Абу Хамзу Рами в Бейруте, сообщили в Армии обороны Израиля.
По их информации, Рами занимал эту должность в течение нескольких лет и якобы был ответственен за подготовку и проведение терактов в отношении израильских военнослужащих.
«Его устранение представляет собой серьезное снижение способности палестинского „Исламского джихада“ *проводить террористические операции против государства Израиль и его граждан», — подчеркнули в ЦАХАЛ.
Эскалация на Ближнем Востоке
Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.
Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке и израильские города, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
* — внесена в перечень террористов и экстремистов.
