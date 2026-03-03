ЦАХАЛ ликвидировал командира ливанского крыла палестинского «Исламского джихада»*

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 137 0

Рами якобы был ответственен за проведение терактов в отношении израильских военнослужащих.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marwan Naamani

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

ЦАХАЛ ликвидировал командира ливанского крыла палестинского «Исламского джихада»* Абу Хамзу Рами в Бейруте, сообщили в Армии обороны Израиля.

По их информации, Рами занимал эту должность в течение нескольких лет и якобы был ответственен за подготовку и проведение терактов в отношении израильских военнослужащих.

«Его устранение представляет собой серьезное снижение способности палестинского „Исламского джихада“ *проводить террористические операции против государства Израиль и его граждан», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

Эскалация на Ближнем Востоке

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке и израильские города, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесена в перечень террористов и экстремистов.

Тема:
Война в Иране
