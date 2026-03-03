Беспилотник ударил по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию

🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео

🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео

Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами

Мелания Трамп выразила соболезнования погибшим при участии в атаке на Иран

Беспилотник нанес удар по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию. Об этом сообщило агентство Mehr.

На нашем сайте используются cookie-файлы. Продолжая пользоваться данным сайтом, вы подтверждаете свое согласие

на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением и Политикой конфиденциальности

ПОНЯТНО