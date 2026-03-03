Беспилотник ударил по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию
Конфликт США и Израиля с Ираном задел многие страны Персидского залива.
Фото: Reuters/IMAGO/Manfred Segerer
Беспилотник нанес удар по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию. Об этом сообщило агентство Mehr.
