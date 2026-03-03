Взять штурмом посольство: на Ближнем Востоке разгораются антиамериканские протесты

В Багдаде люди вышли на улицы остановить агрессию против Тегерана: Ирак не понаслышке знает, каково это — быть целью военной кампании США.

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

На Ближнем Востоке разгораются антиамериканские протесты

На Ближнем Востоке все сильнее разгораются антиамериканские протесты. В Бахрейне тысячи жителей вышли на массовые шествия в поддержку Ирана. Но митинги очень жестко разгоняют местные силовики. Появились сообщения, что кроме дымовых шашек, слезоточивого газа и светошумовых гранат полиция применила огнестрельное оружие, от которого уже погибли двое человек. Уличные бои не прекращаются.

А в столице Ирака, Багдаде, тысячи местных жителей попытались взять штурмом посольство США. Люди вышли на улицы с требованием прекратить агрессию против Тегерана, подчеркивая, что граждане Ирака на своем опыте знают, к каким тяжелым последствиям привели прежние военные кампании Вашингтона. Об обстановке в Багдаде специально для «Известий» передает корреспондент Халил аль-Муршди.

«Атмосфера крайне напряженная, лозунги отличаются особенной жесткостью. Как вы можете видеть у меня за спиной, толпа предпринимает реальные попытки прорвать бетонные заграждения, установленные силами безопасности у входа на мост, ведущий в „Зеленую зону“ в центре Багдада. Это район, где расположены иностранные дипломатические миссии и правительственные учреждения. Цель протестующих — направиться непосредственно к зданию посольства США, которое они считают напрямую ответственным за произошедшее», — показал корреспондент.

Прорвать оцепление не удалось. Толпу сдерживают силовики. Незаконные акции солидарности с Тегераном устраивают и жители Марокко. Но местная полиция получила приказ разгонять любые митинги. Дело в том, что власти королевства официально осудили иранские удары по странам Персидского залива. Эти обстрелы они называют «вопиющим нарушением суверенитета» союзных арабских государств.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Тема:
Война в Иране
3 мар
«Это военные преступления»: постпред Ирана при ООН об ударах по мирным гражданам
3 мар
Из-за региональной напряженности: посольство США в Кувейте приостановило работу
3 мар
Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке
3 мар
Защищают свои интересы: ВС США уничтожили командно-контрольные пункты КСИР
3 мар
КСИР нанес массированный удар по военной базе США в Бахрейне
3 мар
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
3 мар
Израильские ВВС атаковали здание телеканала Al-Noor в Бейруте
3 мар
Мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном загорелся после атаки БПЛА
3 мар
«Нужно помешать»: Трамп и Нетаньяху обсуждали «угрозу Ирана» еще два года назад
3 мар
Первые рейсы с Ближнего Востока приземлились в России
