Израиль завершил удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 35 0

Ранее ЦАХАЛ начал операцию на юге Ливана.

Израиль нанес удары по Хезболле

Фото: Reuters/Stringer

Тема:
Война Израиля и Ирана

Армия обороны Израиля завершила серию ракетных ударов по основным объектам шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По их информации, уничтожены склады оружия и компоненты спутниковой связи, которые использовались для осуществления нападений на израильских военных и мирное население.

«Среди пораженных целей были коммуникационные объекты, используемые „Хезболлой“ в качестве террористической инфраструктуры для осуществления атак, сбора разведданных и поддержки своих пропагандистских усилий», — говорится в сообщении.

Ранее Израиль начал наступательную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. Военные атакуют военные объекты движения в ответ на обстрелы северной территории еврейского государства. В ЦАХАЛ также объявили о ликвидации главы парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммеда Раада.

Эскалация на Ближнем Востоке

Военные действия в Ливане происходят на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Утром 28 февраля США и Израиль совершили удары по территории Ирана, в результате которых погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами территорию Израиля и американские базы в странах региона.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

Тема:
Война Израиля и Ирана
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Израиль завершил удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте
