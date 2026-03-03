Трамп раскрыл худший сценарий после ударов США и Израиля по Ирану

Трамп назвал неэффективную смену власти худшим сценарием ударов по Ирану

Худший сценарий для Ирана — удар по стране, после которого на место текущего руководства придет новый лидер, не лучше предыдущего. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Трамп добавил, что США рассматривали несколько кандидатов на пост нового лидера Ирана, однако большинство из них могли быть убиты в ходе текущих военных операций.

«Большинство людей уже мертвы. У нас была группа на примете — и они умерли. А теперь у нас есть другая группа. Возможно, они тоже мертвы, судя по отчетам. Так что, думаю, идет третья волна», — отметил Трамп.

Военные действия против Ирана начались 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале операции. Ракетные удары привели к гибели духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных представителей иранского правительства. В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание», в рамках которой атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке и территорию Израиля.

Постоянный представитель Ирана при ООН Али Бахрейни подчеркнул, что страна готова вернуться к переговорам с США, но только при условии гарантий безопасности и прекращения военных действий.

