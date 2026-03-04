Министр войны США заявил о скором конце Ирана

Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 081 0

Глава Пентагона подчеркнул, что власти исламской республики понимают это.

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Тема:
Война Израиля и Ирана

Министр войны США Хегсет заявил о скором конце Ирана

Министр войны США Пиг Хегсет, комментируя конфликт Ирана и Израиля заявил, что властям исламской республики конец. Более того — они прекрасно знают об этом.

«Им конец, и они это знают», — сказал глава Пентагона в ходе пресс-конференции.

Пресс-конференция об операции в Иране

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн начали брифинг для прессы, посвященный ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Накануне оба чиновника принимали участие в закрытом заседании конгресса, где отвечали на вопросы американских законодателей о причинах начала военной операции против Ирана и текущем ходе боевых действий.

Позднее представители Демократической партии рассказали журналистам, что не получили разъяснений по ключевым вопросам. По их словам, в ходе слушаний не прозвучали убедительные объяснения причин операции, а также не были названы ее предполагаемые сроки. Кроме того, как утверждают демократы, участникам встречи не представили доказательств существования непосредственной угрозы со стороны Ирана.

Военная эскалация в регионе началась 28 февраля, когда США совместно с Израилем начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая цели в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

Тегеран, в свою очередь, заявил о проведении ответных атак. Удары, по данным иранской стороны, наносятся по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Тема:
4 мар
США продолжат бить по Ирану в ближайшие несколько суток
4 мар
Независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными
4 мар
Пентагон начал расследование удара по школе для девочек на юге Ирана
4 мар
Хегсет: бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО
4 мар
«Нам давно известно»: Хегсет заявил о намерении властей Ирана убить Трампа
4 мар
Министр войны США пообещал «новые волны» развития ирано-израильского конфликта
4 мар
Глава генштаба США раскрыл стратегию в ирано-израильском конфликте
4 мар
Хегсет: США одерживают победу в операции «Эпическая ярость» против Ирана
4 мар
Хегсет: США применят неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб
4 мар
В Иране заявили о гибели свыше тысячи граждан от ударов США и Израиля
