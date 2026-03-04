США продолжат бить по Ирану в ближайшие несколько суток

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Большая часть наших возможностей по разведке, наблюдению и рекогносцировке США сосредоточена на поиске и уничтожении пусковых установок баллистических ракет Ирана.

США продолжат бить по Ирану ближайшие несколько суток

Фото: www.globallookpress.com/U.S Navy/U.S. Navy

Тема:
Война Израиля и Ирана

Генерал Кейн: США продолжат бить по Ирану в ближайшие несколько суток

Центральное командование Вооруженных сил США в течение 24–48 часов продолжит наносить удары по инфраструктуре и военно-морским силам Ирана. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн в ходе пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг Ирана.

Новость дополняется.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Тема:
Война Израиля и Ирана
4 мар
Кувейт по ошибке сбил три американских бомбардировщика
4 мар
Американский сенатор перепутал Иран и Израиль, говоря о ядерном оружии
4 мар
Хегсет назвал сроки окончания операции США против Ирана
4 мар
Хегсет: США применяют вооружения с ИИ в операции против Ирана
4 мар
При ударе США по иранскому кораблю у Шри-Ланки погибли 80 человек
4 мар
Хегсет: Иран никогда не планировал заключать ядерную сделку с США
4 мар
Независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными
4 мар
Пентагон начал расследование удара по школе для девочек на юге Ирана
4 мар
Хегсет: бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО
4 мар
«Нам давно известно»: Хегсет заявил о намерении властей Ирана убить Трампа
