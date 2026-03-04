США продолжат бить по Ирану в ближайшие несколько суток
Большая часть наших возможностей по разведке, наблюдению и рекогносцировке США сосредоточена на поиске и уничтожении пусковых установок баллистических ракет Ирана.
Фото: www.globallookpress.com/U.S Navy/U.S. Navy
Генерал Кейн: США продолжат бить по Ирану в ближайшие несколько суток
Центральное командование Вооруженных сил США в течение 24–48 часов продолжит наносить удары по инфраструктуре и военно-морским силам Ирана. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн в ходе пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг Ирана.
Новость дополняется.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
