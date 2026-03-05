Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в городе Димоне

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко

Тегеран сделал предупреждение Иерусалиму.

Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор

Фото: www.globallookpress.com/Majdi Fathi

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иран предупредил Израиль о возможном ударе по атомному реактору в Димоне. Это произойдет, если Израиль и США попытаются свергнуть иранское правительство. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на военного эксперта.

«Если США и Израиль будут пытаться сменить режим в Иране, Тегеран нанесет удар по атомному реактору в Димоне в Израиле», — говорится в сообщении.

Эскалация на Ближнем Востоке

С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. В ходе атак погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Боевые действия вышли далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.

Тема:
Война в Иране
