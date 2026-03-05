Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в городе Димоне
Тегеран сделал предупреждение Иерусалиму.
Фото: www.globallookpress.com/Majdi Fathi
Иран предупредил Израиль о возможном ударе по атомному реактору в Димоне. Это произойдет, если Израиль и США попытаются свергнуть иранское правительство. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на военного эксперта.
«Если США и Израиль будут пытаться сменить режим в Иране, Тегеран нанесет удар по атомному реактору в Димоне в Израиле», — говорится в сообщении.
Эскалация на Ближнем Востоке
С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. В ходе атак погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Боевые действия вышли далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.
