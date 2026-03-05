Иран применил гиперзвуковые ракеты в атаках за пределами страны
Их использовали для ударов по Израилю.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Mamoun Wazwaz; 5-tv.ru
Иран использовал гиперзвуковые ракеты в ударах за пределами страны, пишет агентство Tasnim.
По его данным, сегодня утром Иран запустил несколько современных гиперзвуковых ракет в сторону Израиля.
Эскалация на Ближнем Востоке
Совместные силы США и Израиля начали масштабную военную операцию против Ирана. По данным американской стороны, за первые 12 часов было нанесено около 900 ударов по объектам в республике.
В Тегеране сообщили о гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура и других высокопоставленных лиц. Утром 1 марта Иран официально подтвердил смерть лидера и объявил 40-дневный траур.
В ответ на это Иран запустил операцию КСИР под названием «Правдивое обещание-4». В рамках этой операции были атакованы американские военные объекты в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах, а также израильская территория.
Иран заявил о первом применении гиперзвуковых ракет «Фаттах», которые, по словам военных, могут достигать скорости до 15 Махов и преодолевать современные системы противоракетной обороны.
Пентагон сообщил, что с начала кампании американские силы атаковали более 1000 целей в Иране. Президент США Дональд Трамп отметил, что операция проходит быстрее, чем планировалось, и в Вашингтоне рассматривался сценарий, при котором руководство Ирана могло быть уничтожено в течение двух-трех недель.
