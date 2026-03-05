ЦАХАЛ начал новую волну ударов по инфраструктуре в Тегеране

Александра Якимчук
Также ранее стало известно о взрывах и активной работе ПВО в восточной части столицы Исламской Республики.

Новые бомбардировки Тегеран

Фото: www.globallookpress.com/ Shadati

Война в Иране Война Израиля и Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обрушила новую волну ударов по инфраструктуре Тегерана. Об это сообща пресс-служба военной организации.

«ЦАХАЛ только что начал масштабную волну ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране», — говорится в сообщении израильской армии.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется. А также, что у США достаточно ресурсов, чтобы вести «войны бесконечно». Также он отметил, что операция проходит быстрее, чем планировалось, и в Вашингтоне рассматривался сценарий, при котором руководство Ирана могло быть уничтожено в течение двух-трех недель.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. По судам, которые оказываются в его водах, наносятся удары. Поэтому сотни кораблей, в том числе и груженные нефтью, застряли в одном месте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что позиции иранских военных вблизи границы региона Иракский Курдистан подверглись бомбардировкам с воздуха.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

