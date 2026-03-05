Воевать вечно: советники Трампа убеждают его как можно скорее объявить победу над Ираном
Администрации США оказалось сложно заручиться должной поддержкой населения.
Фото: Reuters/Nathan Howard
CNN: советники Трампа пытаются убедить его объявить победу над Ираном
Президент США Дональд Трамп заявляет о готовности продолжать военную кампанию против Ирана бессрочно. Однако его советники настаивают на скорейшем объявлении победы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
В администрации США признают, что заручиться должной поддержкой населения в вопросе затяжного конфликта оказалось сложно. На этом фоне фондовый рынок охватил хаос, цены на бензин продолжают расти, а число погибших американских военных, по прогнозам, будет увеличиваться.
Давление внутри страны
По данным телеканала, советники президента указывают на ухудшающуюся экономическую ситуацию и падение рейтингов как на аргументы в пользу необходимости завершить активную фазу боевых действий. Они предлагают Трампу публично заявить о достижении целей операции, чтобы иметь возможность выйти из конфликта без потери лица.
Однако сам президент, по словам источников, настроен более воинственно и не готов идти на уступки, несмотря на растущее давление. Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что операция развивается успешно.
Цена конфликта
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную кампанию против Ирана. В результате ударов погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Иран в ответ нанес массированные удары по американским базам в регионе и территории Израиля.
Экономические последствия оказались значительными: цены на нефть резко выросли, а угроза блокировки Ормузского пролива создает риски для глобальных поставок энергоносителей.
