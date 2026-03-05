Воевать вечно: советники Трампа убеждают его как можно скорее объявить победу над Ираном

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Администрации США оказалось сложно заручиться должной поддержкой населения.

Позиция Дональда Трампа по поводу Ирана и Израиля

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

CNN: советники Трампа пытаются убедить его объявить победу над Ираном

Президент США Дональд Трамп заявляет о готовности продолжать военную кампанию против Ирана бессрочно. Однако его советники настаивают на скорейшем объявлении победы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

В администрации США признают, что заручиться должной поддержкой населения в вопросе затяжного конфликта оказалось сложно. На этом фоне фондовый рынок охватил хаос, цены на бензин продолжают расти, а число погибших американских военных, по прогнозам, будет увеличиваться.

Давление внутри страны

По данным телеканала, советники президента указывают на ухудшающуюся экономическую ситуацию и падение рейтингов как на аргументы в пользу необходимости завершить активную фазу боевых действий. Они предлагают Трампу публично заявить о достижении целей операции, чтобы иметь возможность выйти из конфликта без потери лица.

Однако сам президент, по словам источников, настроен более воинственно и не готов идти на уступки, несмотря на растущее давление. Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что операция развивается успешно.

Цена конфликта

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную кампанию против Ирана. В результате ударов погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Иран в ответ нанес массированные удары по американским базам в регионе и территории Израиля.

Экономические последствия оказались значительными: цены на нефть резко выросли, а угроза блокировки Ормузского пролива создает риски для глобальных поставок энергоносителей.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
5 мар
Иранские БПЛА упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане
5 мар
Иран атаковал американский танкер в северной части Персидского залива
5 мар
Война алгоритмов: Пентагон задействовал нейросети в операции против Ирана
5 мар
Иран опроверг запуск ракеты в сторону Турции
5 мар
ЦАХАЛ начал новую волну ударов по инфраструктуре в Тегеране
5 мар
Позиции Ирана у границы с Курдистаном подверглись бомбардировке
5 мар
Иран применил гиперзвуковые ракеты при атаках за пределами страны
5 мар
Репетиция апокалипсиса: как в Ормузском проливе сгорает вся старая система мировой торговли
5 мар
США не сдаются, но Иран держит удар: ближневосточный кризис выходит на новый уровень
5 мар
Сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:51
Чувствует себя избранным: экс-принц Эндрю возмущен реакцией общества на его арест
12:49
ВС РФ освободили населенный пункт Яровая в ДНР
12:36
Лавров: Запад желал развала России, когда развязывал против нее конфликт
12:22
Трагедия в последний день отдыха: россиянку унесло течением у берегов Индонезии
12:10
«С учетом современной практики»: в России утвердили новый ГОСТ на творог
12:02
Иранские БПЛА упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Два брака, пластика и клиническая смерть: главные испытания актрисы Елены Яковлевой
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото