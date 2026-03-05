Война алгоритмов: Пентагон задействовал нейросети в операции против Ирана

Пентагон задействовал нейросети в операции против Ирана

В Пентагоне признали, что Вооруженные силы США применяют искусственный интеллект в операции против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

Американское военное ведомство задействовало цифровую платформу управления полетами Maven Smart System. Для ускорения ее работы используется инструмент Claude AI, разработанный компанией Anthropic. По данным источников, нейросеть стала одним из ключевых элементов боевой задачи.

Как отмечает агентство Reuters, Пентагон использовал сервисы искусственного интеллекта Anthropic, включая инструменты Claude, во время атаки на Иран в минувшую субботу, 28 февраля. При этом не уточняется, каким именно образом технологии применялись в военных целях.

Капитан Тимоти Хокинс из Центрального командования США пояснил, что военные используют различные инструменты искусственного интеллекта. Они призваны помогать экспертам в процессе, соответствующем политике страны, военной доктрине и законодательству.

При этом, применение технологий Anthropic произошло всего через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп приказал всем федеральным ведомствам прекратить использование продуктов компании. Такое распоряжение он дал из-за конфликта вокруг ограничений на применение ИИ в военных целях.

Anthropic настаивала на запрете использования своей технологии в системах массового наблюдения и для наведения автономного оружия. Это вызвало резкую реакцию администрации.

Министр обороны Пит Хегсет объявил Anthropic «угрозой для цепочки поставок». Однако он признал, что процесс отключения займет до шести месяцев, поскольку алгоритмы компании глубоко интегрированы в инфраструктуру военного управления.

