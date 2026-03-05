Иран атаковал американский танкер в северной части Персидского залива

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 68 0

В КСИР добавили, что Ормузский пролив находится под контролем Исламской Республики, поэтому суда США, Израиля и европейских стран через него не пропустят.

Иран атаковал танкер США северной части Персидского залива

Фото: www.globallookpress.com/Irgc Official Webiste

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Иран атаковал танкер США в северной части Персидского залива. Об этом сообщает издание Hamshahri News в Telegram-канале со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Сегодня рано утром нефтеналивное судно было поражено бойцами военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции в северной части Персидского залива и в настоящее время горит», — сообщение КСИР.

С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.

После начала военных действий Иран регулярно атакует морские объекты США и Израиля. Ранее военно-морские силы КСИР заявили, что поразили американский эсминец в Индийском океане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран опроверг запуск ракеты в сторону Турции. Тегеран заявил об уважении суверенитета соседнего государства. Как до этого сообщало турецкое министерство обороны, баллистическая ракета, запущенная предположительно с территории Ирана, была перехвачена и уничтожена силами ПВО НАТО над акваторией Восточного Средиземноморья.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

