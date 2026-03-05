Удары Израиля и США затронули 174 города в Иране

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

В результате атак повреждения получили и гражданские объекты, например, медицинские учреждения.

Сколько городов Ирана пострадали от атак Израиля и США

Фото: Reuters/Ahmad Al Kerdi

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

От ударов Израиля и США пострадали 174 города Ирана. Об этом в своем Telegram-канале сообщило иранское общество Красного Полумесяца.

«С начала войны вражеские атаки затронули 174 города, зафиксировано 1332 нападения в 636 местах», — уточнили в организации.

Также, по информации общества, из-за этих атак повреждения получили 14 медицинских центра.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что 5 марта начала новую волну ударов по инфраструктуре столицы Ирана Тегерану.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется. А также, что у США достаточно ресурсов, чтобы вести «войны бесконечно». Также он отметил, что операция проходит быстрее, чем планировалось, и в Вашингтоне рассматривался сценарий, при котором руководство Ирана могло быть уничтожено в течение двух-трех недель.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. По судам, которые оказываются в его водах, наносятся удары. Поэтому сотни кораблей, в том числе и груженные нефтью, застряли в одном месте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ветеран армии США ворвался на заседание Сената с требованием немедленно остановить удары Соединенных Штатов по Ирану. Успокоить его и вывести из зала пытались несколько охранников и сами сенаторы, однако заставить ветерана покинуть зал получилось не сразу.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Тема:
Война в Иране
