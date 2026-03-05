«Горько пожалеют»: в Иране признали потерю фрегата IRIS Dena

Глава МИДа Ирана признал потерю фрегата IRIS Dena и пригрозил США расплатой

В Иране сегодня признали потерю фрегата IRIS Dena. Его потопила в результате удара подлодка ВМС США в Индийском океане.

Произошло это у берегов Шри-Ланки, едва фрегат успел выйти в международные воды. Спасательные службы уже подтвердили гибель почти девяноста моряков. Всего на борту находилось не менее 130 человек.

Глава иранского МИДа жестко отреагировал на произошедшее. Заявил, что США горько пожалеют о случившемся и их ждет незамедлительный ответ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство обороны Азербайджана пообещало дать ответ на атаку иранских беспилотников, в результате которой пострадали два человека. Инцидент произошел в Нахичевани: один дрон упал на здание аэропорта, повредив его корпус, второй упал рядом со школой в селе Шекарабад.

В оборонном ведомстве заявили, что готовят ответные меры для защиты территориальной целостности, суверенитета страны и безопасности гражданских лиц, подчеркнув, что атаки со стороны Ирана не останутся без ответа. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств произошедшего, включая технические параметры упавших беспилотников. МИД Азербайджана уже вызвал иранского посла для получения разъяснений.

