«Хотим просто жить»: жители Ливана бегут из южных районов страны

Израиль продолжает атаковать Ливан

Ранее израильский город Хайфа оказался под ракетным обстрелом. Возможно, что эти удары — ответ ливанских союзников Ирана за вечерние обстрелы Бейрута. О последствиях израильской атаки «Известиям» эксклюзивно рассказал корреспондент Аль Майадин Аббас Саббат. Он сейчас в столице Ливана.

«Под мощным ударом оказалось и это жилое здание. Ракеты полностью разрушили сразу три этажа. Соседние дома тоже получили очень серьезные повреждения. Повсюду пыль и обломки», — показал корреспондент.

Последняя бомбардировка была настолько мощной, что мебель из квартир разбросало взрывами по всей улице. А автомобили на парковке полностью уничтожены. Повреждения получил соседний госпиталь — одна из крупнейших больниц в Бейруте. На юге Ливана, в том числе в столице, началось массовое бегство жителей.

«Мы провели 17 часов в дороге. Дети плачут, потому что хотят есть. Мы не знаем, куда нам теперь идти. Нам негде остановиться. Мы такие же, как все, хотим просто жить — хотим мира и безопасности», — рассказывает беженка Алий Хиджази.

Только с начала этой недели число жертв увеличилось до 120. И большинство из них — мирные граждане. Причем не менее 15 погибших — это дети. До сих пор продолжаются атаки и по многим другим районам Ливана.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

