КСИР: Иран начал 21-ю серию ударов по Израилю

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 18 0

Они направлены на центр Тель-Авива.

Иран снова бьет по Израилю

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иран начал 21-ю серию ударов по Израилю. Об этом сообщает пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), их заявление передает агентство ISNA.

Новые атаки направлены на центр Тель-Авива.

«Двадцать первая волна операции „Правдивое обещание — 4“ началась с запуска ракет Kheibar и беспилотников по целям в самом центре Тель-Авива», — сказано в сообщении.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru писал, что США настроены на боевые действия, а не переговоры с Ираном. Американо-израильская операция идет с опережением «графика», заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с футболистами в Белом доме.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

6 мар
Война на истощение: США рискуют исчерпать ресурсы в войне с Ираном
6 мар
Иран ударил БПЛА по авиабазе Рамат-Давид и РЛС на Мероне на севере Израиля
6 мар
«Кто дал полномочия»: эмиратский миллиардер потребовал от Трампа объяснений из-за Ирана
6 мар
Ракетный шторм, французские истребители и разрушения: что известно о ситуации на Ближнем Востоке
6 мар
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
5 мар
Тревожные сумки: что должно быть при себе у туристов на Ближнем Востоке
5 мар
Трамп назвал неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи на пост лидера Ирана
5 мар
Кто виноват? Установлены личности пилотов, разбомбивших школу для девочек в Иране
5 мар
Минтранс сообщил о вывозе 12 тысяч россиян из ОАЭ и Омана за три дня
5 мар
Не Иран? Кто мог ударить дронами по аэропорту Нахичевани
