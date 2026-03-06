Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки по объектам США и Израиля

Евгения Алешина
Беспилотники Исламской Республики уже ударили по американской базе в Кувейте и штабу.

Иран об атаках на США и Израиль

Фото: www.globallookpress.com/rgc Official Webiste

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иранские атаки на объекты США и Израиля в ближайшие дни станут более интенсивными и масштабными. Об этом сообщил Объединенный штаб боевого командования Вооруженных сил Ирана («Хатам аль-Анбия»), их заявление передает агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

«В ближайшие дни атаки Ирана по позициям врагов станут более интенсивными и масштабными», — говорится в публикации.

Кроме того, Иран сообщил об атаке на израильскую авиабазу военно-воздушных сил «Рамат Давид» и об ударе по радиолокационному комплексу «Мерон» на севере страны. Также известно, что иранские беспилотники атаковали американскую базу в Кувейте и штаб США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Израиль ударили по детской площадке и станции скорой помощи в Иране.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Тема:
Война в Иране
