Сухопутные войска Ирана нанесли удары беспилотниками по базам США в Кувейте

Сухопутные войска Ирана нанесли удары беспилотниками по военным объектам США в Кувейте. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Telegram-канале.

«В последние часы различные ударные беспилотники сухопутных войск армии нанесли массированные удары по базам американских сил в Кувейте. Эти атаки продолжатся в ближайшие часы», — говорится в публикации.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки по объектам США и Израиля. Кроме того, Иран сообщил об атаке на израильскую авиабазу военно-воздушных сил «Рамат Давид» и об ударе по радиолокационному комплексу «Мерон» на севере страны.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.