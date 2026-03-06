Сухопутные войска Ирана нанесли удары беспилотниками по базам США в Кувейте

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 53 0

Атаки продолжатся в ближайшие часы.

Иран ударил по военным базам США в Кувейте

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Сухопутные войска Ирана нанесли удары беспилотниками по военным объектам США в Кувейте. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Telegram-канале.

«В последние часы различные ударные беспилотники сухопутных войск армии нанесли массированные удары по базам американских сил в Кувейте. Эти атаки продолжатся в ближайшие часы», — говорится в публикации.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки по объектам США и Израиля. Кроме того, Иран сообщил об атаке на израильскую авиабазу военно-воздушных сил «Рамат Давид» и об ударе по радиолокационному комплексу «Мерон» на севере страны.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
6 мар
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
6 мар
По центру Тегерана нанесли удар
6 мар
«Хотим просто жить»: жители Ливана бегут из южных районов страны
6 мар
Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки по объектам США и Израиля
6 мар
Силы ПВО Ирана сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper
6 мар
США и Израиль ударили по детской площадке и станции скорой помощи в Иране
6 мар
Число погибших в Иране при ударах США и Израиля возросло до 1 332
6 мар
«Ведете к войне»: в Италии призвали ввести санкции против США и помочь Ирану
6 мар
«Представить не могли»: почему операция США против Ирана потерпела неудачу
6 мар
КСИР: Иран начал 21-ю серию ударов по Израилю
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
В России предложили ввести почасовой МРОТ
16:39
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
16:34
По центру Тегерана нанесли удар
16:30
«Мое будущее здесь»: участник СВО из Великобритании получил российское гражданство
16:28
«Не витамины для настроения»: антидепрессанты не спасут от простой хандры
16:24
Как пережить весеннее обострение и не сойти с ума — самые действенные советы

Сейчас читают

Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото