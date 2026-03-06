«Куба скоро падет, кстати»: Трамп сделал заявление на фоне конфликта с Ираном

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

Американский лидер намерен отправить на остров госсекретаря США Марко Рубио.

Дональд Трамп заявил о падении Кубы после Ирана

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Трамп: Куба скоро падет и готова заключить сделку с США

Куба скоро падет и готова заключить сделку. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью журналистке CNN Дане Баш.

«Куба скоро падет, кстати. Это не имеет отношения к делу, но Куба тоже падет. Они очень хотят заключить сделку», — сказал американский лидер, хваля успехи американских военных.

Трамп добавил, что намерен отправить на Кубу госсекретаря США Марко Рубио.

«Сейчас мы сосредоточены именно на этом. У нас есть много времени, но Куба готова — 50 лет спустя», — сказал Трамп.

Ранее президент США заявлял в Белом доме, что возвращение американских кубинцев на Родину — вопрос времени. При этом сначала Штаты намерены расправиться с Ираном, а потом уже приступить к Кубе.

Еще перед началом военной операции в Иране, 27 февраля, американский лидер допустил возможность «дружественного захвата» Кубы. Он заверил, что власти острова находятся в тяжелом положении и не имеют денег. Американцы вовсю ведут переговоры с кубинскими властями «на самом высоком уровне», отметил Трамп.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

В ходе американо-израильских ударов погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп готов отправить сухопутные войска в Иран в случае затяжной войны. Американский лидер считает, что основные цели военной операции можно достичь в течение четырех-пяти недель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
6 мар
Обмен ударами: ЦАХАЛ обстреливает Тегеран, Иран атакует авиабазу США в Кувейте
6 мар
Аналитик Фарандж: Россия могла бы стать посредником в конфликте Ирана и Израиля
6 мар
«Только безусловная капитуляция»: Трамп отказался идти на сделку с Ираном
6 мар
«Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
6 мар
Около трети погибших в Иране при ударах США и Израиля составили дети
6 мар
«Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
6 мар
Война Израиля и США против Ирана: главные события дня
6 мар
Армия Израиля уничтожила подземный бункер Али Хаменеи
6 мар
Движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось
6 мар
Число пострадавших из-за ракетных ударов Ирана по ОАЭ выросло до 112 человек
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:16
Власти Венгрии показали ценности, которые украинцы хотели вывезти из Австрии
21:05
Обмен ударами: ЦАХАЛ обстреливает Тегеран, Иран атакует авиабазу США в Кувейте
20:58
Аналитик Фарандж: Россия могла бы стать посредником в конфликте Ирана и Израиля
20:54
Россия перенаправит поставки СПГ с Европы на Азию
20:43
Градус снизился: в Нижегородской области потребление алкоголя сократилось на 15%
20:32
В Москве представили первый графический роман о Великой Отечественной войне

Сейчас читают

Племянник Григорьева-Аполлонова даст концерт в Париже с билетами за €499
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить