«Куба скоро падет, кстати»: Трамп сделал заявление на фоне конфликта с Ираном
Американский лидер намерен отправить на остров госсекретаря США Марко Рубио.
Фото: Reuters/Nathan Howard
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп: Куба скоро падет и готова заключить сделку с США
Куба скоро падет и готова заключить сделку. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью журналистке CNN Дане Баш.
«Куба скоро падет, кстати. Это не имеет отношения к делу, но Куба тоже падет. Они очень хотят заключить сделку», — сказал американский лидер, хваля успехи американских военных.
Трамп добавил, что намерен отправить на Кубу госсекретаря США Марко Рубио.
«Сейчас мы сосредоточены именно на этом. У нас есть много времени, но Куба готова — 50 лет спустя», — сказал Трамп.
Ранее президент США заявлял в Белом доме, что возвращение американских кубинцев на Родину — вопрос времени. При этом сначала Штаты намерены расправиться с Ираном, а потом уже приступить к Кубе.
Еще перед началом военной операции в Иране, 27 февраля, американский лидер допустил возможность «дружественного захвата» Кубы. Он заверил, что власти острова находятся в тяжелом положении и не имеют денег. Американцы вовсю ведут переговоры с кубинскими властями «на самом высоком уровне», отметил Трамп.
Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
В ходе американо-израильских ударов погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп готов отправить сухопутные войска в Иран в случае затяжной войны. Американский лидер считает, что основные цели военной операции можно достичь в течение четырех-пяти недель.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 6 мар
- Обмен ударами: ЦАХАЛ обстреливает Тегеран, Иран атакует авиабазу США в Кувейте
- 6 мар
- Аналитик Фарандж: Россия могла бы стать посредником в конфликте Ирана и Израиля
- 6 мар
- «Только безусловная капитуляция»: Трамп отказался идти на сделку с Ираном
- 6 мар
- «Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
- 6 мар
- Около трети погибших в Иране при ударах США и Израиля составили дети
- 6 мар
- «Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
- 6 мар
- Война Израиля и США против Ирана: главные события дня
- 6 мар
- Армия Израиля уничтожила подземный бункер Али Хаменеи
- 6 мар
- Движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось
- 6 мар
- Число пострадавших из-за ракетных ударов Ирана по ОАЭ выросло до 112 человек
Читайте также
93%
Нашли ошибку?