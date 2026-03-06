Трамп готов отправить сухопутные войска в Иран в случае затяжной войны
Американский лидер считает, что основные цели военной операции можно достичь в течение четырех-пяти недель.
Фото: © Getty Images/Matej Divizna / Contributor
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дональд Трамп допустил ввод наземных сил США в Иран для завершения войны
Президент США Дональд Трамп готов отправить сухопутные войска в Иран, если цели военной операции не удастся достичь в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью журналу Time.
Американский лидер считает, что основные задачи военной кампании можно выполнить в течение четырех-пяти недель. Однако он подчеркнул, что не устанавливает жестких временных рамок. По его словам, операция будет продолжаться до тех пор, пока не достигнут поставленных целей.
«У меня нет никаких временных ограничений. Я хочу довести это до конца», — заявил Трамп.
Военный конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля с ударов США и Израиля по Ирану. Они атаковали военные и гражданские объекты исламской республики. В результате погибли сотни жителей, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.
Иран не стал медлить с ответом и ударил по израильским территориям и американским военным базам.
Ранее 5-tv.ru писал, что США и Израиль нанесли удары по детской площадке и станции скорой помощи на юге Ирана. В результате атаки погибли около 20 человек.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 6 мар
- Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
- 6 мар
- По центру Тегерана нанесли удар
- 6 мар
- Сухопутные войска Ирана нанесли удары беспилотниками по базам США в Кувейте
- 6 мар
- «Хотим просто жить»: жители Ливана бегут из южных районов страны
- 6 мар
- Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки по объектам США и Израиля
- 6 мар
- ИИ намеренно кровожаден? Как война с Ираном превратилась в испытание нейротехнологий
- 6 мар
- Силы ПВО Ирана сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper
- 6 мар
- США и Израиль ударили по детской площадке и станции скорой помощи в Иране
- 6 мар
- Число погибших в Иране при ударах США и Израиля возросло до 1 332
- 6 мар
- «Ведете к войне»: в Италии призвали ввести санкции против США и помочь Ирану
Читайте также
93%
Нашли ошибку?