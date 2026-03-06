«Не хотят»: аналитик Фарандж о возможности создания ядерной бомбы Ираном
Почему исламская республика не будет создавать оружие массового поражения?
Фото, видео: www.globallookpress.com/Christian Charisius; 5-tv.ru
Аналитик Фарадж: Иран не создаст ядерную бомбу по религиозным соображениям
Иран не будет разрабатывать ядерную бомбу по религиозным соображениям. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил аналитик по политическим и стратегическим вопросам телеканала «Аль-Маядин» Мохаммед Фарандж.
По словам аналитика, Иран решил не создавать оружие массового поражения на основании фетвы — религиозно-правового заключения.
«Они действительно не хотят этого делать. Они действительно не хотят разрабатывать ядерную бомбу по религиозным соображениям. Их ядерная доктрина основана на том, чтобы не производить такую бомбу. Этому есть доказательство», — заявил Фарандж.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
В ходе американо-израильских ударов погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Иран заявил об ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Также ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США не планируют идти на сделку с Ираном.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
