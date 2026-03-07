Пожар начался на американской базе в Багдаде после удара беспилотника

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Атака произошла на фоне продолжающихся ударов Ирана по объектам США в регионе.

Пожар начался на американской базе в Багдаде

Фото: www.globallookpress.com/US Joint Staff

Война в Иране

На территории американской военной базы «Виктория» в иракском Багдаде начался пожар после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом 7 марта сообщает телеканал Press TV.

«На американской военной базе „Виктория“ в Багдаде, Ирак, начался пожар», — говорится в публикации.

Сообщается, что до этого по территории объекта ударил беспилотник.

Ранее, 6 марта, представитель центрального штаба Ирана Хатам аль-Анбия сообщил, что удар по месту дислокации американских военных в Бахрейне привел к значительным потерям среди личного состава.

В тот же день Вооруженные силы Ирана уничтожили американские системы противоракетной обороны THAAD, находящиеся на территории ОАЭ и Иордании, а также дальнодействующий радар FPS-132 («Око пустыни»), размещенный в Катаре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соединенные Штаты планируют завершить военную операцию в Иране в течение последующих четырех-шести недель. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе общения с журналистами.

Она уточнила, что этого времени хватит, чтобы американские военнослужащие достигли всех поставленных целей. Ливитт подчеркнула, что не будет опережать президента Дональда Трампа в озвучивании сроков, но напомнила, что ранее он уже обозначил предполагаемые четыре-шесть недель для выполнения задач операции.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Война в Иране
