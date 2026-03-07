«Жизнь продолжается»: Бусев о стабильной обстановке в ОАЭ на фоне ударов Ирана

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 51 0

Тегеран продолжает наносить удары по американским базам в Эмиратах.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Алексей Бусев рассказал о стабильной обстановке в ОАЭ на фоне ударов Ирана

Военная операция США и Израиля против Ирана, которая длится уже неделю, не сильно повлияла на повседневную жизнь в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 5-tv.ru рассказал вице-президент российско-арабского делового совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации Алексей Бусев.

«Работа вся продолжается, на повседневную жизнь это не повлияло. И государственные структуры у нас работают в таком же рабочем режиме, и компании частные, то есть жизнь продолжается», — сказал Бусев.

При этом он отметил, что из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем немного пострадала не только пассажирская, но транспортная логистика. Однако существенного вреда боевые действия в регионе, как утверждает Бусев, не принесли, так как есть другие каналы связи.

«То есть каких-то таких критических ситуаций мы не наблюдаем», — заключил Бусев.

Атака США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате чего было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иранская сторона заявила о старте ответной военной операции. Подразделения КСИР нанесли удары по израильской территории, а также по американским базам в регионе. Так в конфликт оказались втянуты многие государства, среди которых — ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших из-за ракетных ударов Ирана по ОАЭ выросло до 112 человек.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
7 мар
Иран уничтожил системы ЗРК Patriot на базе США в ОАЭ
7 мар
Масуд Пезешкиан попросил Путина поддержать Иран на международной арене
7 мар
Шестимесячного ребенка спасли из-под завалов в иранском Куме
7 мар
Пожар начался на американской базе в Багдаде после удара беспилотника
7 мар
В США назвали ожидаемую дату завершения военной операции в Иране
7 мар
В Иране объяснили ситуацию с проходом кораблей через Ормузский пролив
7 мар
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
6 мар
ВМС Ирана выпустили ракету в сторону американского авианосца Abraham Lincoln
6 мар
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом
6 мар
Израиль атаковал позиции миротворцев ООН в Ливане
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:43
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 марта: что нужно знать
4:35
Иран уничтожил системы ЗРК Patriot на базе США в ОАЭ
4:20
«Жизнь продолжается»: Бусев о стабильной обстановке в ОАЭ на фоне ударов Ирана
3:57
В России начались трехдневные выходные по случаю 8 Марта
3:47
Масуд Пезешкиан попросил Путина поддержать Иран на международной арене
3:32
Наши во Франции: Головин забил в ворота Сафонова и принес «Монако» победу над «ПСЖ»

Сейчас читают

Пожар начался на американской базе в Багдаде после удара беспилотника
Россия впервые с 2014 года вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить