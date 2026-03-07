Не менее 16 человек погибли в результате ударов Израиля по Ливану

Как минимум 16 человек погибли в результате ударов Тель-Авива по Ливану. Об этом сообщил канал Al Jazeera со ссылкой на местный Минздрав.

Уточняется, что граждане Ливана погибли в результате налетов ВВС Израиля на город Наби-Шит в долине Бекаа на востоке страны. Также в ведомстве сообщили, что еще 35 человек ранены.

Ранее власти Ирана сообщили, что как минимум восемь человек погибли от удара США и Израиля в Исфахане.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

