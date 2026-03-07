«Последний рычаг»: аналитик Ибрагимов о наземной операции США в Иране

Аналитик Ибрагимов: наземная операция США — последний рычаг давления на Иран

Наземная операция США — последний рычаг давления на Иран. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил преподаватель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог, специалист по Ирану и странам Среднего Востока Фархад Ибрагимов.

«Это очень сильно ударит по ситуации самой внутри Америки, это большое разочарование вызовет у людей <…> Если (президент США Дональд — Прим. ред.) Трамп на нее все-таки решится, то тоже это можно охарактеризовать как не иначе жест отчаяния <…> Потому что это будет последний крючок, последний рычаг давления на Иран», — пояснил эксперт.

По словам Ибрагимова, иранцы ждут наземную военную операцию, поскольку считают, что «беспилотники — это не честный бой». Политолог добавил, что если США все-таки начнут эту операцию, то это обернется плохо против них самих.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран поразил танкер в Ормузском проливе. Танкер под названием PRIMA был поражен ударом беспилотника, когда проигнорировал все предупреждения.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.