ВВС Израиля совершили восемь налетов на южный пригород Бейрута

Экипажи боевых самолетов военно-воздушных сил Израиля (ЦАХАЛ) совершили серию налетов на южный пригород Бейрута — Дахию. Об этом сообщили ТАСС источники в местной службе гражданской обороны.

Всего летчики совершили восемь рейдов. В атакованном авиацией еврейского государства районе столицы Ливана располагались объекты шиитского движения «Хезболла».

Сообщается, что атакованные кварталы якобы покинуты мирными жителями.

Ранее Армия обороны Израиля также атаковала ключевых лидеров ливанского подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Бейруте.

По сообщениям самих израильтян, основным поводом для атак по столице Ливана была активность боевиков этого формирования в отношении Тель-Авива. «Кудс» якобы действовали синхронно с КСИР.

Ранее 5-tv.ru писал о главных событиях в конфликте США и Израиля с Ираном на 7 марта.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля объявили о проведении масштабной военной операции против Ирана. В тот день они нанесли десятки ударов по военным и гражданским объектам страны. В результате погибли сотни людей, включая детей.

Затем, 2 марта, Тель-Авив объявил о начале операции против ливанского движения «Хезболла». В ЦАХАЛ заявили, что данная организация поддержала Тегеран в разгоревшемся конфликте и нанесла удары по территории Иерусалима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.