Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 7 марта

Вооруженный конфликт Израиля и США с Ираном продолжается уже вторую неделю. Восьмой день противостояния ознаменовался рядом серьезных заявлений, однако боевые действия не сбавляют обороты, а стороны анонсируют новые удары.

Временный руководящий совет Ирана постановил не наносить больше удары по соседним ближневосточным странам, если не будет атак с их территории. Об этом утром 7 марта заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Приношу извинения соседним странам. Вчера Временный руководящий совет постановил, что больше не будет нападений на соседние страны и запусков ракет, если только не будет атаки на Иран с их территории», — обратился глава государства.

При этом он подчеркнул, что Иран не капитулирует по требованию США. Позднее он выразил надежду на сохранение отношений со странами, по которым наносил удары.

Позднее КСИР анонсировал новую волну атак после обращения президента Пезешкиана. Серия взрывов раздалась вечером в субботу по всему Катару после первой с 28 февраля спокойной ночи и заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о прекращении атак на арабские страны. Минобороны отчиталось об отраженной атаки.

Также Иран нанес удары по американской базе в районе Джуффейр в Бахрейне. Согласно заявлению КСИР, для ударов применили высокоточные иранские ракеты. В субботу утром иранские военные нанесли удары по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ, среди пораженных целей — центр спутниковой связи, радары раннего предупреждения, а также радары управления огнем и центр контроля воздушных операций. Накануне вечером Иран сообщил о нанесении удара при помощи дрона-камикадзе по центру прослушки в Иракском Курдистане.

Кроме того, Иран продолжил удары по Израилю. КСИР сообщил, что для 26-й волны атак применил ракету с разделяющейся боевой частью.

«В ходе комбинированной операции… были поражены различные цели от северной до южной части оккупированных территорий с использование ракет нового поколения „Эмад“, „Гадр“, а также с ракеты „Хейбар“ с несколькими боеголовками», — сообщили силовики.

Израиль также нанес серию ударов по Ирану. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по центру управления военно-воздушными силами КСИР в Тегеране, отвечающему за оценку воздушной обстановки и защиту воздушного пространства.

Накануне Израиль атаковал аэропорт Тегерана. ЦАХАЛ назвал целью удара уничтожение 16 самолетов КСИР. По версии Израиля, эти самолеты использовались для переброски оружия шиитской организации «Хезболлах» в Ливане. Кроме того, ударам подверглись несколько истребителей ВВС Ирана.

