Собянин: силы ПВО уничтожили шесть беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин.

После перехвата дронов на местах падения обломков начали работу специалисты экстренных служб.

Ранее в течение дня мэр столицы также сообщал о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов, которые пытались приблизиться к городу. Сначала силы ПВО отразили атаку первого дрона, спустя некоторое время был уничтожен второй. Позднее стало известно о ликвидации еще четверых беспилотников.

Атаки беспилотников фиксируются в различных регионах России на протяжении последних месяцев. Чаще всего под удар попадают приграничные территории, однако системы противовоздушной обороны регулярно пресекают попытки проникновения воздушных целей вглубь страны.

В ряде случаев атаки приводят к человеческим жертвам. Так, ранее 5-tv.ru сообщал, что в Запорожской области в результате удара беспилотника погибла супружеская пара. В автомобиле вместе со взрослыми находились двое несовершеннолетних детей: один из них получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение, второй не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.