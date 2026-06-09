Ранним утром силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник ВСУ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

На месте падения обломков работают экстренные службы.

ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник ВСУ

Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожен летевший на Москву БПЛА

Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Москве. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пост опубликован утром, в 05:50.

Он также добавил, что на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Градоначальник не передал сведений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях.

Днем ранее Собянин несколько раз заявлял об успешном отражении беспилотных атак. От одного до трех украинских дронов были ликвидированы с небольшой временной разницей. Представители экстренных служб обследовали места падения обломков. О ранениях граждан не сообщалось.

Всего, по данным оборонного ведомства, в ночь на 8 июня силы ПВО перехватили 310 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами страны — Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом. БПЛА были замечены и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее 5-tv.ru также рассказывал, что помощник машиниста пассажирского поезда сообщения Москва — Симферополь погиб в результате удара дрона ВСУ по железнодорожному составу. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, также пострадал машинист.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
9 июн
За утро силы ПВО сбили пять летевших на Москву украинских беспилотников
9 июн
Украинские беспилотники атаковали мост в Чонгаре Херсонской области
8 июн
Один человек погиб и два пострадали в ДНР при ударах ВСУ
8 июн
В результате атаки дронов ВСУ в Новороссийске загорелся перевалочный комплекс
8 июн
Движение поездов приостановили на перегоне Керчь — Симферополь из-за атаки БПЛА
8 июн
Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область
7 июн
Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА
7 июн
Двое мужчин погибли в Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ
7 июн
В Ленинградской области продолжают разминирование участка после атаки БПЛА
7 июн
«Опасность сохраняется»: силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:35
За утро силы ПВО сбили пять летевших на Москву украинских беспилотников
7:30
Украинские беспилотники атаковали мост в Чонгаре Херсонской области
7:30
В поисках психолога: к какому специалисту точно не стоит обращаться
7:30
Пират, убийца, Безумный Шляпник: лучшие фильмы с Джонни Деппом для идеального киновечера
7:13
Таинственный спутник: 18-летняя дочь Алсу показала фото с кавалером
7:00
Вырывал зубы, коллекционировал «уродцев» и женил карликов: малоизвестные факты о Петре I

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
Неизлечимо больная жена Петросяна оказалась на больничной койке: что случилось
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Что едят долгожители после 50 лет: продукты для здоровья и защиты от болезней

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео