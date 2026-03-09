Нефтяная компания Бахрейна заявила о форс‑мажоре после взрывов на НПЗ

Bapco Energies в Бахрейне заявила о форс‑мажоре после взрывов на НПЗ

Бахрейнская нефтяная компания Bapco Energies заявила о форс-мажоре из-за удара по одному из ее нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщает государственное агентство BNA.

В заявлении говорится, что форс-мажор вызван прямым ударом по производственным мощностям.

При этом в компании заверили, что, несмотря на сложности, потребности местного рынка в нефти полностью покрыты.

Атака США и Израиля на Иран

Израиль и США 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. Были нанесены ракетные удары, в результате которых погибли верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи и представители высшего военного руководства страны.

Тегеран ответил массированной атакой по израильским городам, а также американским военным базам, расположенным в странах Ближнего Востока. Ситуация в регионе остается напряженной.

Ранее 5-tv.ru писал, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco временно закрыла НПЗ в городе Рас-Танура после удара беспилотного летательного аппарата.

