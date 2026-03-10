Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 10 марта
Конфликт продолжается уже 11 дней.
Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru
Военная операция США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке продолжается одиннадцатый день.
«День самых интенсивных ударов по Ирану»
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила атаки по исследовательскому комплексу КСИР и штабу сил «Аль-Кудс».
Основными целями ударов стали подземная зона комплекса и площадки, связанные с разработкой баллистических ракет и систем противовоздушной обороны.
Позднее министр обороны США Пит Хегсет заявил о подготовке крупнейшего дня авиаударов по Ирану. По его словам, операции будут проводиться с максимальным использованием всех доступных авиационных и ударных ресурсов.
Иран ударил по американским военным объектам и Израилю
КСИР объявил о 35-й волне ответных ударов по Израилю и базам США. Нанесены удары по целям в Тель-Авиве и городе Бейт-Шемеш к западу от Иерусалима.
Ранее пресс-служба КСИР сообщила о ракетных и беспилотных ударах по американским военным объектам на базах в Аль-Дарфе (ОАЭ) и Эль-Джуфейре (Бахрейн). Также подтверждена ракетная атака на базу США Харир в иракском Курдистане. По информации КСИР, было выпущено пять ракет.
Кроме того, Тегеран нанес удары по авиабазе «Рамат-Давид» в Израиле, воздушной гавани в Хайфе и ракетным пусковым установкам к востоку от Тель-Авива.
Усиление обороны НАТО в Турции и применение фосфора в Ливане
Министерство обороны Турции объявило о размещении зенитно-ракетного комплекса Patriot в провинции Малатья.
Решение связано с ростом напряженности на Ближнем Востоке. Ведомство проводит консультации с представителями альянса по мерам безопасности границ и воздушного пространства страны.
Сегодня же на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Абдинасир Абубакар сообщил, что организация получила сведения о применении Израилем фосфорных снарядов в южных районах Ливана.
Эмираты без главного НПЗ
В результате удара БПЛА Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) полностью закрыли крупнейший нефтеперерабатывающий завод Abu Dhabi National Oil Co. На прилегающей территории начался пожар. Мощность завода составляет 922 тысячи баррелей в сутки, он является одним из крупнейших в мире.
В то же время западные СМИ отмечали высокую востребованность российского «черного золота». При этом президент России Владимир Путин заявил о готовности страны работать с Европой по поставкам энергоресурсов.
