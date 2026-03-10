Более 15 тысяч иранцев ранены в результате ударов США и Израиля с 28 февраля

В Иране более 15 тысяч человек получили ранения в результате ударов США и Израиля с 28 февраля. Об этом сообщил Минздрав страны, заявление ведомства приводит агентство Tasnim.

«С начала навязанной США и израильским режимом войны против нашей страны более 15 тысяч граждан нашего государства получили ранения», — сказано в заявлении Минздрава.

Из этих 15 тысяч человек более 12 тысяч человек получили помощь медиков и были выписаны. Всего за это время было проведено 670 операций. В стационаре на данный момент остаются еще 1682 раненых.

Атака США и Израиля на Иран

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана.

Среди погибших в результате обстрелов с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

